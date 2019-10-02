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Minibüs traktöre çarptı; 1 ölü 1 yaralı

Aydın'ın Yenipazar ilçesi yakınlarında minibüsün traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü bir kişi de ağır yaralandı.

02.10.2019 13:21Minibüs traktöre çarptı; 1 ölü 1 yaralı
Aydın'ın Yenipazar ilçesi yakınlarında minibüsün traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü bir kişi de ağır yaralandı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda kusurlu olan her iki aracın sürücüsü de tutuklandı.

Kaza sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sultanhisar Atça'dan Yenipazar yolu üzerindeki ovaya çalışmaya giden işçilerin bulunduğu traktöre, aynı istikamete seyir halinde olan 09 Y 4371 plakalı araç çarptı. Kazada traktörde bulunan ve tarım işlerinde çalıştığı öğrenilen Suiyeli Mahmut vefat ederken Mahmut'un akrabası olduğu bildirilen Esat da ağır yaralandı.

Kazadan sonra traktör ve römorkunda gerekli aydınlatma bulunmadığı gerekçesi ile traktör sürücü ve traktöre arkadan çarpan aracın sürücü çıkarıldığı mahkemece ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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