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Minibüs yakma olayında gözaltı sayısı 4'e çıktı

Diyarbakır'da, dün akşam saatlerinde molotof atılarak yakılan minibüs olayı ile ilgili gözaltına alınanların sayısının 4'e yükseldiği öğrenildi.

22.08.2019 14:43 Minibüs yakma olayında gözaltı sayısı 4'e çıktı
Diyarbakır'da, dün akşam saatlerinde molotof atılarak yakılan minibüs olayı ile ilgili gözaltına alınanların sayısının 4'e yükseldiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 M 0052 plakalı bir yolcu minibüsü, yolcu indirmek için durağa yanaştı. O sırada yüzleri maskeli silahlı terör yandaşları tarafından minibüsteki yolcular ve şoför indirildi. Yüzleri maskeli olan terör yandaşları havai fişek ve molotof atarak minibüsü ateşe verdi. Daha sonra terör yandaşları sokak aralarında kaçarak uzaklaştı.

Dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonlarda Z.Ç. ve D.A. ile öğle saatlerinde düzenlenen operasyonlarda ise S.K. ve M.K. isimli şahısların gözaltına alındığı öğrenildi. M.K.'nın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda bir adet toplatma kararı bulunan kitap ile bir adet cep telefonu ele geçirildiği ifade edildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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