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Minibüs yandı, 15 kişi kurtuldu

Minibüs yandı, 15 kişi kurtulduDÜZCE'de, şoför ve 14 yolcunun bulunduğu minibüsün patlayan lastiği alev aldı.

25.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:18
Minibüs yandı, 15 kişi kurtuldu
DÜZCE'de, şoför ve 14 yolcunun bulunduğu minibüsün patlayan lastiği alev aldı. Şoför ve yolcular araçtan inerken, araç tamamen yandı.
Olay sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Gölyaka sapağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hanifi Akbulut idaresindeki 34 LNS 272 plakalı minibüsün lastiği patladı. Şoför aracı yol kenarına park ederek, yolcuların tahliyesini sağladı. Lastiklerin alev alması ile birlikte alevler bir anda tüm minibüsü sardı. Alev alev yanan minibüs tamamen yandı. Yolcular başka bir araçla Şehirlerarası Otobüs Terminaline götürülürken, bir düğüne katılmak üzere İstanbul'dan, Ankara'ya gittikleri öğrenildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Minibüs yandı, 15 kişi kurtuldu

Düzce, Güncel

Kaynak: DHA


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