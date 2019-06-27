27.06.2019 18:21
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Minibüs zulasında 8 kilo esrar ele geçirildi

Minibüs zulasında 8 kilo esrar ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 'zula' olarak adlandırılan gizli bölmelerde 8 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 'zula' olarak adlandırılan gizli bölmelerde 8 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü , Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Şanlıurfa - Gaziantep otoyolu doğu gişeleri çıkışında arama noktası oluşturan ekipler, plakası belirlenen minibüsü durdurdu. Minibüste eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, aracın taban kısmına yapılmış gizli bölmelere saklanan 8 kilo esrar ele geçirildi. Olayda, şüphelilerin uyuşturucu kokusunu önlemek için hayvansal yağlar ve koku yalıtım malzemeleri kullandığı belirlendi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler minibüs sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.


- Gaziantep
Kaynak: DHA
Uyuşturucu Ticareti , Gaziantep , Güncel

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