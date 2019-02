Minibüsçü Cinayetinde Savcıdan "Beraat Talebi"

Kaynak: DHA

BAĞCILAR'da 9 ay önce amatör futbol oynayan, sakatlandığı için minibüs şoförlüğüne başlayan 23 yaşındaki Mustafa Yağcı 'nın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada mütalaa verildi. Olayın minibüsler arasında yolcu alma ve aynaya çarpma meselesinden çıktığı belirtilen mütalaada, minibüs şoförü olan her iki sanığın kendilerine karşı haksız saldırıyı def etmek amacıyla meşru müdafaa kapsamında hareket ettikleri gerekçesiyle beraatleri talep edildi. Mahkeme heyeti de 2 sanığın tahliyesine karar vererek, mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.MÜTALAADA BERAAT İSTENDİ Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Yalçın ve Sabahattin Yalçın ile hayatını kaybeden Mustafa Yağcı'nın babası Erol Yağcı hazır bulundu. Duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre olay şöyle oldu: Mehmet Yalçın kullandığı minibüsle yanında kardeşi Sabahattin Yalçın ile birlikte giderken, Mustafa Yağcı'nın kullandığı minibüsün geçtiği sırada sol aynasına çarptı. Mehmet Yalçın yolcu indirmek için durduğunda, Mustafa Yağcı aracından indi. Yağcı, Yalçın kardeşlerin aracının olduğu yöne doğru gitti. Bu sırada Mehmet Yalçın da aracından indi, ikili arasında itiş ve kakış başladı. Vatandaşlar Mehmet Yalçın ve Mustafa Yağcı'yı ayırdı. Mustafa Yağcı birkaç telefon görüşmesi yaptı ve girdiği sokak arasında durarak plakası tespit edilemeyen başka bir araçtan aldığı pala ile Yalçın kardeşlerin minibüsüne doğru koştu. Mehmet Yalçın kendisine doğru elinde pala ile saldıran Mustafa Yağcı'yı gördüğünde aracından aldığı çakı bıçağı ile inerek Mustafa Yağcı'nın göğsüne tekme ile vurdu. Mustafa Yağcı, Mehmet Yalçın'a doğru saldırdı. Sabahattin gelerek olaya müdahale etti. Sabahattin Yalçın, Mustafa Yağcı'ya engel olmak istedi ancak Mustafa Yağcı pala ile Sabahattin Yalçın'ın koluna vurdu. Sabahattin Yalçın ile Mustafa Yağcı yere düştü, yerde boğuşmaya devam etti. Mehmet Yalçın elindeki bıçakla Mustafa Yağcı'nın yerde hayati bölgelerine 3-4 kez vurdu. Yağcı aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti."HAKSIZ SALDIRIYI DEF ETMEK İÇİN HAREKET ETTİLER"Savcı, mütalaasında olayın minibüsler arasında yolcu alma ve aynaya çarpma meselesinden çıktığını, Mustafa Yağcı'nın telefonla yardım isteyerek başka bir otodan pala aldığını ve kapalı yolda sanıkların gidebilecekleri bir yer olmadığı belirtti. Mütalaada, sanıkların kendilerine karşı yapılan saldırıdan kaçma mecburiyetlerinin olmadığından, palaya karşı aynı basitteki bıçakla karşılık verdiklerini, Sabahattin Yalçın'ın da kardeşine karşı saldırıyı önleme amacıyla müdahale ettiği vurgulandı. Mütalaada, her iki sanığın kendilerine karşı haksız saldırıyı def etmek amacıyla hareket ettikleri ifade edilerek ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi istendi."EYLEM TASARLAMA ŞEKLİNDEDİR"Duruşmada söz alan Yağcı Ailesi'nin avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Haksız hareket sanıklar tarafından gerçekleştirilmiştir. Arada mesafe, zaman aralığı olmasına rağmen maktul sanıklar tarafından takip edilmiştir. Her iki sanıkta da olay anında bıçak vardır. Hazırlıklı gelmişlerdir. Ölenin herhangi bir hazırlığı yoktur. Eylemin tasarlama şeklinde gerçekleştiği ortadadır" dedi.TANIK: SANIKLAR ÖLENE SALDIRMAYA BAŞLADIDuruşmada tanık olarak dinlenen A.T. de olay günü minibüsün ters şeritten girdiğini, Mustafa Yağcı'nın dolmuşunun önüne doğru geldiğini ve ardından sanıkların minibüsten ellerinde bıçaklarla indiklerini söyledi. Tanık, "Sanıklar ölene saldırmaya başladı, Mehmet Yalçın elindeki bıçakla ölenin kalbine hedef alıp hamle yaptı. Diğer sanıkta ölenin arka tarafındaydı. Sırtından vuruyordu. Ölenin elinde de şu an hatırladığım bir alet vardı. Ama vurmasına zamanı olmadı. Olay anında yürüyordum" diye konuştu. Tanık beyanına katılmadığını söyleyen Sanık Mehmet Yalçın tahliyesini istedi. Sabahattin Yalçın da "Uzun süredir tutukluyum. Olaydan dolayı kolumu kullanamıyorum. Zorluk çekiyorum. Çocuğum vardır. Mağdurum. Tahliyemi istiyorum" dedi.İKİ SANIK TAHLİYE EDİLDİMahkeme heyeti, atılı suçun vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak yurt dışı yasağı koyarak iki sanığın tahliyelerine karar verdi. Duruşma ertelendi.OLAYIN GEÇMİŞİ Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca hazırlanan iddianameye 14 Haziran'da Bağcılar 'da meydana göre olay şöyle oldu: Minibüs şoförü Mustafa Yağcı (23) Bağcılar'da 14 Haziran 2018 günü trafikte tartıştığı başka bir minibüs şoförü tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan minibüs şoförleri Mehmet Yalçın(30) ve kardeşi Sabahattin Yalçın(25) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede Yalçın kardeşler'in "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapsi isteniyor. - İstanbul