"Minibüsçü esnafımıza yeni bir destek paketi açıklayacağız"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Koronavirüsle mücadele dolayısıyla etkilenen sektörlere dönük destek açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Başkan Büyükakın, "Önümüzdeki süreçte inşallah gıda ve hijyen paketiyle yetinmeyip, otobüsçü ve minibüsçü esnafımıza ilave destek paketi açıklayacağız" diyerek şunları söyledi: "Şu anda meclisimizde bir kanun teklifi görüşülüyor. O kanun teklifi kapsamında bu süreçte daha da mağdur olan minibüsçü ve otobüsçü esnafımızın desteklenmesine yönelik bir başka paket de açıklayacağız. Büyükşehir Belediyemizin meclis kararı ile destekleme yönünde çalışma yapmayı düşünüyorduk ancak Çevre ve Şehircilik Bakanımızla konuyu görüştük ve kanun teklifi kapsamında çalıştık. Bu nedenle bazı paketleri önümüzdeki günlerde paylaşacağım."

"MAĞDURİYETLERİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

"Kooperatiflerimizde çalışan minibüsçü ve otobüsçü şoförlerimize dönük dağıtımına başladığımız gıda ve hijyen paketleriyle onların bu süreçteki zorluklarına karşı destek olacağız" diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Bu süreçte minibüsçü esnafımızın daha ciddi ekonomik sıkıntıları oldu. Onları atlatmak için de esnafımız için yapılacak desteklerin kanunlaşmasının ardından hızlı bir şekilde harekete geçeceğiz. Mağduriyetleri ortadan kaldıracağız. Çok büyük zorluklar yaşayan şoför esnafımızın biraz daha sabırlı olmasını, tüm hazırlıkların yapılmakta olduğunu bir kez daha kendilerine ifade ediyorum. İnşallah onlarla da en kısa zamanda diğer tedbirleri hayata geçirmek için bir araya gelecek ve bir kez daha güzel yeni müjdeli haberler vereceğiz" dedi.