Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

"Minibüsçü esnafımıza yeni bir destek paketi açıklayacağız"

Başkan Büyükakın, "Önümüzdeki süreçte inşallah gıda ve hijyen paketiyle yetinmeyip, otobüsçü ve minibüsçü esnafımıza ilave destek paketi açıklayacağız" dedi.

15.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:02

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Koronavirüsle mücadele dolayısıyla etkilenen sektörlere dönük destek açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Başkan Büyükakın, "Önümüzdeki süreçte inşallah gıda ve hijyen paketiyle yetinmeyip, otobüsçü ve minibüsçü esnafımıza ilave destek paketi açıklayacağız" diyerek şunları söyledi: "Şu anda meclisimizde bir kanun teklifi görüşülüyor. O kanun teklifi kapsamında bu süreçte daha da mağdur olan minibüsçü ve otobüsçü esnafımızın desteklenmesine yönelik bir başka paket de açıklayacağız. Büyükşehir Belediyemizin meclis kararı ile destekleme yönünde çalışma yapmayı düşünüyorduk ancak Çevre ve Şehircilik Bakanımızla konuyu görüştük ve kanun teklifi kapsamında çalıştık. Bu nedenle bazı paketleri önümüzdeki günlerde paylaşacağım."

"MAĞDURİYETLERİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

"Kooperatiflerimizde çalışan minibüsçü ve otobüsçü şoförlerimize dönük dağıtımına başladığımız gıda ve hijyen paketleriyle onların bu süreçteki zorluklarına karşı destek olacağız" diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Bu süreçte minibüsçü esnafımızın daha ciddi ekonomik sıkıntıları oldu. Onları atlatmak için de esnafımız için yapılacak desteklerin kanunlaşmasının ardından hızlı bir şekilde harekete geçeceğiz. Mağduriyetleri ortadan kaldıracağız. Çok büyük zorluklar yaşayan şoför esnafımızın biraz daha sabırlı olmasını, tüm hazırlıkların yapılmakta olduğunu bir kez daha kendilerine ifade ediyorum. İnşallah onlarla da en kısa zamanda diğer tedbirleri hayata geçirmek için bir araya gelecek ve bir kez daha güzel yeni müjdeli haberler vereceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Tahir Büyükakın, Marmara, Kocaeli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Maske takmayan gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu? Haberler
Maske takmayan gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Bilim Kurulu Üyeleri kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli Haberler
Bilim Kurulu Üyeleri kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli
Haberler ›› Güncel ››'Minibüsçü esnafımıza yeni bir destek paketi açıklayacağız' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:46: Bakan Çavuşoğlu: 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik - Haber 11:46: Üniversite öğrencilerinden online sergi - Haber 11:45: Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye başladı - Haber 11:45: Sakarya'daki eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 11:45: Silvan'da biri hemşire 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı - Haber 11:05: THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler