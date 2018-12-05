Minibüsçüden, Minibüsçüye Darp İddiası

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:39



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:39

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bir yolcu minibüsü sürücüsü aynı güzergahta çalışan başka bir minibüsçü tarafından darp edilip parasının alınmaya çalışıldığını iddia etti.Edinilen bilgiye göre, Manavgat- Çolaklı arasında çalışan minibüs şoförü Murat Ö. Zübeyde Hanım Caddesindeki üst geçit yakınlarında kullandığı 07 JF 817 plakalı minibüsünün A.A. tarafından minibüs ile yolunun kesildiğini iddia etti. Aynı güzergahta minibüsçülük yapan A.A.'nın kendisinin bu güzergahta çalışmasının yasak olduğunu belirterek kazandığı parayı vermesini istediğini iddia eden Murat Ö. parayı vermemesi üzerine A.A.'nın kendisini yumrukladığını ve daha sonra minibüsüne birek ayrıldığını belirterek polisten yardım istedi.Polis olayla ilgili çalışma başlattı.Murat Ö. ise üyesi oldukları Çolaklı Minibüs kooperatifinden ihraç edildiklerini, kendilerine çıkarılan 20 bin lira aidatı ödediklerini, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden aldıkları izin belgesiyle sıra almak suretiyle yeniden çalışmaya başladıklarını belirtti. - ANTALYA