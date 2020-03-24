Minibüsçüler koronavirüse karşı önlemlerini artırdı

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AK Parti heyetinin gelişi Görüşmeden görüntüler TBMM - AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin HDP'nin Meclis Grubu'nu ziyaret etti.
24.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:52
AK Parti heyetinin gelişiGörüşmeden görüntülerTBMM - AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin HDP'nin Meclis Grubu'nu ziyaret etti. (2)
Kaynak: AA
Etiketler : Cahit Özkan, Mehmet Muş, AK Parti, Politika