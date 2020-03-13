Minibüsçülerden korona virüsüne karşı eldivenli önlem
Minibüsçülerden korona virüsüne karşı eldivenli önlem Pendik-Kadıköy hattında çalışan minibüs şoförleri, korona virüsüne karşı tedbir için eldiven takarak çalışıyor.
13.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:10
Minibüsçülerden korona virüsüne karşı eldivenli önlem
İSTANBUL - Pendik- Kadıköy hattında çalışan minibüs şoförleri, korona virüsüne karşı tedbir için eldiven takarak çalışıyor. Hem kendi hem de müşterilerin güvenliği için eldiven taktıklarını söyleyen minibüs şoförleri herkesin bilinçli olması gerektiğini belirtiyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü her meslek grubundan vatandaşı etkilemeye devam ediyor. Pendik-Kadıköy hattında çalışan hatlı minibüs şoförleri de korona virüsüne karşı eldiven takarak tedbir alıyor. Müşterilerle sürekli para alışverişi yapan şoförler eldiven takmanın daha güvenli olduğunu söylüyor. Bu şekilde hastalık bulaşma ihtimaline karşı önlem aldıklarını söyleyen minibüs şoförleri herkesin daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.Eldiven takan bir minibüs şoförü, "Gün boyu eldivenlerle çalışıyoruz. İnsanların bilinçli olması için biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkesin bilinçli olması lazım" dedi.Eldivenle çalışan başka bir minibüs şoförü, "Eldiven takma sebebimiz, müşterilerle para alışverişinde daha titiz davranmamız gerektiği, Korona virüsünden korunmak amacıyla. Sonuçta toplu taşıma aracı kullanıyoruz. Bundan dolayı daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.Minibüse binen yolcu, "Şoför beyi tebrik ediyorum. Bütün herkesin duyarlı olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
İSTANBUL - Pendik- Kadıköy hattında çalışan minibüs şoförleri, korona virüsüne karşı tedbir için eldiven takarak çalışıyor. Hem kendi hem de müşterilerin güvenliği için eldiven taktıklarını söyleyen minibüs şoförleri herkesin bilinçli olması gerektiğini belirtiyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü her meslek grubundan vatandaşı etkilemeye devam ediyor. Pendik-Kadıköy hattında çalışan hatlı minibüs şoförleri de korona virüsüne karşı eldiven takarak tedbir alıyor. Müşterilerle sürekli para alışverişi yapan şoförler eldiven takmanın daha güvenli olduğunu söylüyor. Bu şekilde hastalık bulaşma ihtimaline karşı önlem aldıklarını söyleyen minibüs şoförleri herkesin daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.Eldiven takan bir minibüs şoförü, "Gün boyu eldivenlerle çalışıyoruz. İnsanların bilinçli olması için biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkesin bilinçli olması lazım" dedi.Eldivenle çalışan başka bir minibüs şoförü, "Eldiven takma sebebimiz, müşterilerle para alışverişinde daha titiz davranmamız gerektiği, Korona virüsünden korunmak amacıyla. Sonuçta toplu taşıma aracı kullanıyoruz. Bundan dolayı daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.Minibüse binen yolcu, "Şoför beyi tebrik ediyorum. Bütün herkesin duyarlı olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Minibüsçülerden korona virüsüne karşı eldivenli önlem
Manşet
Haberler
Haberler
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Haberler
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Haberler
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Haberler
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Haberler
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Haberler
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı