29.06.2019 17:41
Haberler » Güncel » Haber

Minibüsçülerden yeni güzergah talebi

Minibüsçülerden yeni güzergah talebi

Başharık ve Kernek hattında çalışan minibüsçüler güzergah üzerinde eskisi kadar yolcu taşıyamadıklarını ifade erek kendilerine yeni güzergah verilmesini talep etti.

Başharık ve Kernek hattında çalışan minibüsçüler güzergah üzerinde eskisi kadar yolcu taşıyamadıklarını ifade erek kendilerine yeni güzergah verilmesini talep etti.

Esnaflardan Mustafa Oğuz Gönültaş, "Güzergahımız çarşı merkeze 5 dakikalık mesafede, gelen yolcularımız yürüyerek aşağı iniyor, yolcu bulamıyoruz ve mağdur oluyoruz. Her gün burada iki aracımızı yatırmak zorunda kalıyoruz. İlgili yerlere başvurduk, bizlere söz verdiler ama tutmadılar. Bizlerin ümidi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan 'dan yanadır" dedi.

Şoför Salih Soy ise, "Ben Kernek ve Başharık hattında şoförlük yapıyorum ama kazancım olmuyor. Araçlarımızda 3 veya 5 yolcu taşıyoruz. Sorunumuzun çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayhan Toraman da, "Biz 4 veya 5 yıldır burada sıkıntı yaşıyoruz araçlarımız hep boş çıkıyor boş geliyor. Ödemelerimizi yapamıyoruz, burada çalışan arkadaşlarımız gerçekten çok mağdur. Lütfen yetkililer sesimizi duysun" diye konuştu. - MALATYA
Kaynak: İHA
Selahattin Gürkan , Malatya , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:43 AYBÜ İslami İlimler Fakültesinde mezuniyet töreni
18:42 Başkan Çakmak Adıyaman'ın sorunlarını açıkladı
18:42 Bursa'da trafik kazası: 5 yaralı
18:42 SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Saydnaya'da ölen olmadığı gün 'çok...
18:39 Bartın Üniversitesi'nde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu
18:39 Muğla'daki cinayet
18:36 Tankerle karşılaşan otomobil yola sığmayınca dereye düştü