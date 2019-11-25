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Minibüsçülerin beyzbol sopalı yolcu kapma kavgası

Dudullu'dan kalkan bir hatlı minibüste, sürücüler arasında çıkan yolcu kapma tartışmasında yolcular arada kaldı.

25.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:35Minibüsçülerin beyzbol sopalı yolcu kapma kavgası
'dan kalkan bir hatlı minibüste, sürücüler arasında çıkan yolcu kapma tartışmasında yolcular arada kaldı. İçi yolcu dolu minibüse saldıran şahıslar, aracın önünü kesip camlarını beyzbol sopasıyla kırdı. Kavga minibüsün içinde devam ederken yolcular büyük panik yaşadı. Minibüsteki küçük kız çocuğu da kavgayı gözyaşları içinde izledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dudullu'dan kalkan bir hatlı minibüste yaşanan olayda, iddiaya göre minibüsler seyir halindeyken minibüs sürücüleri arasında yolcu kapma tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü tartıştıkları sürücünün minibüsünün önünü kesti. Minibüs sürücülerinin birbirlerine saldırmasıyla kavga yaşandı. Saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün camlarını beyzbol sopasıyla kırdı. Taraflar yolculara aldırmadan minibüsün içinde de kavgaya devam ederken, yolcular büyük panik yaşadı. Minibüsteki küçük kız çocuğunun ise panik sebebiyle ağlama krizine girdiği görüldü.

Minibüste yaşanan yolcu kapma kavgası vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs minibüsün camına beyzbol sopasıyla vuruyor, tartışma minibüsün içinde de devam ederken yolcular büyük panik yaşıyor. Küçük kız çocuğu gözyaşlarına boğuluyor. - İSTANBUL

Dudullu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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