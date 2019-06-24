24.06.2019 18:26
Haberler » Güncel » Haber

Minibüsçülerin durak binası yandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförlerinin kullandığı durak binası, yangında kullanılamaz hale geldi.

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförlerinin kullandığı durak binası, yangında kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Aktepe-Bayramyeri hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüsçülerin Aktepe Mahallesi'nde bekleme noktası olarak kullandığı duraktaki tek katlı binanın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler, yangının büyümesi üzerine araçlarını duraktan uzaklaştırmaya çalıştı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı.
Çevredeki ağaçların da zarar gördüğü yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, yangın sonrası binada hasar oluştu.Minibüsçülerin durak binası yandı
Kaynak: AA
yangın , minibüs , pamukkale , denizli , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
19:24 Suikast timi davasının 3 sanığı yeniden yargıç önünde
19:24 IMF Başkanı Lagarde Malezya'da
19:22 Alanya'da orman yangını; 5 dönüm alan kül oldu
19:21 Fıstık ağaçları ve saman balyaları yandı
19:20 Motorine 22 kuruş zam
19:16 ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yeni...
19:15 Alanya'da orman yangın korkuttu