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Minibüsçülerle korsan taksici kavgasına karışan şahıslara operasyon kamerada

İstanbul Arnavutköy'de minibüsçüler ile korsan taksiciler arasında çıkan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya da karıştığı belirlenen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

26.10.2019 14:35
İstanbul Arnavutköy'de minibüsçüler ile korsan taksiciler arasında çıkan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya da karıştığı belirlenen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Suç örgütüne yapılan operasyonu anı polis kamerasına yansıdı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheliler G.K.,A.Y., B.K., K.K., S.K., S.İ.Ç., S.E., M.Ç.ve H.S.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan 9 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 139 adet fişek, 1 ruhsatsız 1 kurusıkı tabanca, 2 adet havalı tüfek ile 1 adet çelik yelek ele geçirildi. Şüphelilerin geçtiğimiz aylarda Arnavutköy'de korsan taksiciler ile minibüsçüler 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve 12 kişinin tutuklandığı kavgaya karıştıkları belirlendi.
Öte yandan, suç örgütüne yapılan operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
(İHA)
Minibüsçülerle korsan taksici kavgasına karışan şahıslara operasyon kamerada

Arnavutköy, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


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