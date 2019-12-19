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Minibüse yetişmek isterken ölümden döndü

Antalya'da dershaneye gitmek için beklerken minibüsün gelmesiyle aniden yola fırlayan genç, ticari aracın çarpması ile yerden metrelerce havalandı. Asfalta düşen genç ağır yaralandı.

19.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:33Minibüse yetişmek isterken ölümden döndü

'nın ilçesinde dershaneye gitmek için beklerken minibüsün gelmesiyle aniden yola fırlayan genç, ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, aracın metrelerce havaya fırlattığı genç ağır yaralandı.

METRELERCE HAVAYA SAVRULDU, AĞIR YARALANDI

Kaza, Mahallesi Hastane Caddesi Şelale yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite sınavına hazırlanan Burak Öztürk isimli genç, dershaneye gitmek için yol kenarında beklemeye başladı. Yolun karşısına minibüsün gelmesiyle birlikte aniden yola fırlayan gence, Manavgat istikametinden Şelale istikametine gitmekte olan S.A.'nın kullandığı 07 AGG 165 plakalı ticari araç çarptı. Aracın çarpmasıyla birlikte metrelerce havaya savrulan ve asfalta düşen genç ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde 112 sağlık ekibi tarafından yapılan Burak Öztürk Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç, Antalya'ya sevk edildi.

Kazayı duyarak hastaneye gelen Burak Öztürk'ün ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldular.


Çağlayan, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (2)
KÜBRA:BAZEN YAYALARDA BİLİNÇSİZ. . SAĞA SOLA BAKMADAN YOLA ATLIYORLAR. . BİRAZ DİKKAT EDİN YA. ALLAH ŞİFA VERSİN
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