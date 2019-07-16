16.07.2019 14:59
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Minibüsle çarpışan motosikletin sürücü öldü

Minibüsle çarpışan motosikletin sürücü öldü

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Suriyeli Semir Fadıl (34), hayatını kaybetti.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Suriyeli Semir Fadıl (34), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Sürekli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 21 BJ 637 plakalı minibüs, Suriye uyruklu Semir Fadıl'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, Fadıl, olay yerinde hayatını kaybetti.
Samir Fadıl'ın acı haberi alıp, olay yerine koşan yakınları sinir krizleri geçirdi. Fadıl'ın cansız bedeni, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ise olay yerinde jandarma tarafından gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Kızıltepe, Suriye, Güncel

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