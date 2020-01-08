Haberler » Güncel » Minibüsle çarpışıp, duvara vuran kamyonetin alev aldığı anlar kamerada - Haber

Minibüsle çarpışıp, duvara vuran kamyonetin alev aldığı anlar kamerada

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kavşakta minibüsle çarpışan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, evin duvarına çarparak, alev aldı.

08.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:45 Minibüsle çarpışıp, duvara vuran kamyonetin alev aldığı anlar kamerada

DENİZLİ'nin ilçesinde, kavşakta minibüsle çarpışan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, evin duvarına çarparak, alev aldı. Kaza ve aracın yandığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, 5 Ocak'ta meydana geldi. 'den Uşak yönüne giden Metin Mert yönetimindeki 13 AY 061 plakalı kamyonet, Karabedirler kavşağında, Ramazan Aydoğmuş'un kullandığı 20 ED 585 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Mert'in kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarındaki evin duvarına çarparak, alev aldı. Sürücü Mert ve yanındaki arkadaşları Barış Tuncel ile Serkan Ak, yaralı olarak araçtan inip, itfaiyeye verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, alevleri kısa sürede söndürdü. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kavşakta minibüs ile çarpıştıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkıp, evin duvarına çarpan kamyonetin alev aldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 



Denizli, Çivril, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32   Ankara 'her 4 gençten biri siber zorbalığa uğruyor' - Haber
12:32   Bursa'da bin polisle şafak operasyonu; çöp evden uyuşturucu çıktı - Haber
12:32   Spor ankaragücü'nün arjantinli oyuncusu oscar scarione şu an yüzde yüz hazırım - Haber
12:32   Kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - BALIKESİR - Haber
12:32   Başkale'de öğrenciler trafik kurallarını tiyatro oyunuyla öğreniyor - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
8.01.2020 12:34:48