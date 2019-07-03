03.07.2019 11:31
Haberler» Güncel» Haber

Minibüsle cip çarpıştı: 8 turist yaralandı

Minibüsle cip çarpıştı: 8 turist yaralandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde servis minibüsüyle üstü açık cipin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 1'i çocuk 8 turist yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde servis minibüsüyle üstü açık cipin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 1'i çocuk 8 turist yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Manavgat'ın Kızılot Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Manavgat'tan Alanya'ya giden Kasım Pirol'un kullandığı 07 NBU 47 plakalı üstü açık ciple, Ramazan Akbaba'nın kullandığı 07 HN 563 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Devrilen üstü açık cipte bulunan 1'i çocuk 6 Alman ve 2 Polonyalı olmak üzere 8 turist çeşitli yerlerinden yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve trafik polisi ekibi sevk edildi. Yaralılar Manavgat'taki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazada yaralanan 2 turistin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


- Antalya
Kaynak: DHA
Manavgat, Antalya, turist, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:47   Başkan Fadıloğlu, pazar esnafını ziyaret etti
11:47   KADIKÖY'DEKİ VAHŞİ CİNAYETİN SANIKLARI HAKİM KARŞISINDA
11:46   Tunus'taki DEAŞ saldırıları demokrasi sürecini sekteye uğratmayı amaçlıyor
11:45   Altınkum Halk Plajı'nda kaçak iskele tepkisi
11:45   Almanya Savunma Bakanı Leyen, AB Komisyonu Başkanı oldu
11:45   Schalke 04'e yeni transfer olan Ozan Kabak sakatlandı
11:45   Esad rejimi Halep'e saldırdı: 1 ölü