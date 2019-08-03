Haberler» Güncel» Haber

Minibüsle dilenmeye geldiler

BURSA'nın İnegöl ilçesine minibüsle gelip, dilencilik yapan 4'ü çocuk 8 kişi, zabıta ekiplerince yakaladı.

03.08.2019 13:49 Minibüsle dilenmeye geldiler
BURSA'nın İnegöl ilçesine minibüsle gelip, dilencilik yapan 4'ü çocuk 8 kişi, zabıta ekiplerince yakaladı.
Bursa'nın İnegöl İlçesi Alanyurt Mahallesinde devriye görevi yapan zabıta ekipleri, bir minibüsten 4'ü çocuk 8 kişinin indiğini gördü. Grubu takip eden zabıta ekipleri, çocuklar ile yetişkinlerin farklı noktalara dağılarak, dilencilik yaptıklarını belirledi. Bunun üzerine yakalanan grubun, farklı şehirlerden İnegöl'e dilencilik yapmak için geldikleri ortaya çıktı.
İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Şehrimizin huzuru için 7/24 esaslı olarak görev yapan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemize şebeke olarak gelip vatandaşlarımızı iyi niyeti, yardımseverliği ve insani duygularını sömüren dilencilere nefes aldırmıyor. Dilenci şebekesini takibe alan zabıta ekiplerimiz, şebeke üyelerini geldikleri lüks araçla birlikte yakaladı. Şebeke üyeleri hakkında işlem başlatıldı" denildi.


- Bursa

Zabıta, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:34   Cumhurbaşkanı Erdoğan Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi temel atma töreninde konuşuyor (3)
15:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi temel atma töreninde konuştu(1)
15:33   Doğum gününde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hüseyin toprağa verildi (2)
15:32   Tezgahındaki mısırlarla, güvercinleri besliyor
15:32   Jandarma ve MİT'ten Bab'da DEAŞ'a darbe
15:32   111 metrelik mangalda tavuk çevirme rekoru denemesi
15:31   Jandarma ve MİT ten ortak operasyon 1 ton patlayıcı ele geçirildi