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Minibüsle dolmuş çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'de minibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

06.09.2019 23:14
Kırıkkale'de minibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Burak Sadakat (23) idaresindeki 71 FC 602 plakalı minibüs ile Murat Uğantaş'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen dolmuş, Alparslan Türkeş Bulvarı Başpınar Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Sadakat ile araçlarda bulunan Sinan Elibol (21) ve Davut Yeşilyurt (20) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Minibüsle dolmuş çarpıştı: 3 yaralı

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırıkkale, Başpınar, Güncel

Kaynak: AA

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