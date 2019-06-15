15.06.2019 00:25
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Minibüsle, hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Minibüsle, hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kaza güvenli kamerasına da yansıdı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kaza güvenli kamerasına da yansıdı.

Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Haci Saadettin Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.E. idaresindeki 23 HD 606 plakalı hafif ticari araç ile Y.D. yönetimindeki 23 M 0089 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Ataşehir, Elazığ, 3. Sayfa

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