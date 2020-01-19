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Minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Beylikdüzü ilçesinde, minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

19.01.2020 22:14 | Son Güncelleme: 19.01.2020 22:15
ilçesinde, minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, istikametine seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 CGD 073 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle Esenyurt- hattında çalışan 34 TMF 50 plakalı minibüsle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki minibüs yolcusu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
E-5 yan yolu, kaza dolayısıyla Avcılar yönünde bir süre trafiğe kapandı.
Minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Güncel

Kaynak: AA


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