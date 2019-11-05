Haberler » Güncel » Minibüsle kız kaçıran şahısların kovalandığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı

Minibüsle kız kaçıran şahısların kovalandığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı

Sancaktepe'de genç bir kızın minibüse zorla konarak kaçırılmasına tanık olan özel halk otobüsü şoförü, kızı kurtarmak için minibüsü kilometrelerce takip etmiş, ardından minibüsün önünü kesmeye çalışmıştı.

05.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:20Minibüsle kız kaçıran şahısların kovalandığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı
Sancaktepe'de genç bir kızın minibüse zorla konarak kaçırılmasına tanık olan özel halk otobüsü şoförü, kızı kurtarmak için minibüsü kilometrelerce takip etmiş, ardından minibüsün önünü kesmeye çalışmıştı. Edinilen bilgilere göre, Tuğba Y. isimli kızın iş yerinden arkadaşı Recep Ç. ve bir şahıs tarafından kaçırılıp ormanlık alana götürüldüğü, çantası ve telefonun gasp edildiği öğrenildi. Ayrıca Tuğba Y.'nin oradan kendi imkanlarıyla kaçarak durumu polise bildirmesiyle şahısların yakalandığı öğrenildi.
Sancaktepe'de meydana gelen olayda, iddiaya göre iki şahıs genç kızı zorla minibüse koyarak kaçırmaya çalışmış, kızın yakını da yolcu dolu özel halk otobüsüne atlayarak şoför Cüneyt Orakçı'ya minibüsü takip etmesini söylemişti. Sultanbeyli'ye kadar süren amansız kovalamacada otobüs şoförü minibüsün önünü keserek kızı kurtarmaya çalışmıştı. Kızın kaçırıldığı minibüs olay yerinden kaçarken, polis şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Edinilen bilgilere göre, Tuğba Y. isimli kadının, iş yerinden arkadaşı olan Recep Ç. ve beraberindeki Serdar G. isimli şahıslar tarafından minibüse zorla bindirilerek ormanlık alana kaçırıldığı, şahısların genç kızın çantasını ve telefonunu gasp ettiği öğrenildi. Tuğba Y. şahısların elinden kaçarak polis merkezine gidip durumu polise bildirdi. Polis, şahısları gasp ettikleri eşyalarla birlikte yakaladı. Recep Ç. isimli şahsın 3 adet kasten yaralama,1 adet taksirli yaralama ve 1 adet 6136 SKM suç kaydının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslardan biri tutuklanırken, diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İHA)

Sancaktepe, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:24 Fuhuş operasyonu
19:24 İsrail'de seçimlerin galibi Gantz, hükümetin kurulamaması nedeniyle Netanyahu'yu suçladı
19:23 AVCILAR'DA KADINLAR'DAN, KADIN CİNAYETLERİ PROTESTOSU
19:23 İzmir foça'da sakin şehir olma yolunda yapılması gerekenler konuşuldu
19:17 Sahile vuran yunus balığını kurtardı
19:21 Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
5.11.2019 19:26:04