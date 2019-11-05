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Minibüsle kız kaçıran şahısların özel halk otobüsüyle kovalandığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı

Sancaktepe'de genç bir kızın minibüse zorla konarak kaçırılmasına tanık olan özel halk otobüsü şoförü, kızı kurtarmak için minibüsü kilometrelerce takip etmiş, ardından minibüsün önünü kesmeye çalışmıştı.

05.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:17Minibüsle kız kaçıran şahısların özel halk otobüsüyle kovalandığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı
Sancaktepe'de genç bir kızın minibüse zorla konarak kaçırılmasına tanık olan özel halk otobüsü şoförü, kızı kurtarmak için minibüsü kilometrelerce takip etmiş, ardından minibüsün önünü kesmeye çalışmıştı. Edinilen bilgilere göre, Tuğba Y. isimli kızın iş yerinden arkadaşı Recep Ç. ve bir şahıs tarafından kaçırılıp ormanlık alana götürüldüğü, çantası ve telefonun gasp edildiği öğrenildi. Ayrıca Tuğba Y.'nin oradan kendi imkanlarıyla kaçarak durumu polise bildirmesiyle şahısların yakalandığı öğrenildi.

Sancaktepe'de meydana gelen olayda, iddiaya göre iki şahıs genç kızı zorla minibüse koyarak kaçırmaya çalışmış, kızın yakını da yolcu dolu özel halk otobüsüne atlayarak şoför Cüneyt Orakçı'ya minibüsü takip etmesini söylemişti. Sultanbeyli'ye kadar süren amansız kovalamacada otobüs şoförü minibüsün önünü keserek kızı kurtarmaya çalışmıştı. Kızın kaçırıldığı minibüs olay yerinden kaçarken, polis şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Edinilen bilgilere göre, Tuğba Y. isimli kadının, iş yerinden arkadaşı olan Recep Ç. ve beraberindeki Serdar G. isimli şahıslar tarafından minibüse zorla bindirilerek ormanlık alana kaçırıldığı, şahısların genç kızın çantasını ve telefonunu gasp ettiği öğrenildi. Tuğba Y. şahısların elinden kaçarak polis merkezine gidip durumu polise bildirdi. Polis, şahısları gasp ettikleri eşyalarla birlikte yakaladı. Recep Ç. isimli şahsın 3 adet kasten yaralama,1 adet taksirli yaralama ve 1 adet 6136 SKM suç kaydının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslardan biri tutuklanırken, diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Sancaktepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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