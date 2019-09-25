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Minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

Malatya'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

25.09.2019 20:28
Malatya'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 01 ABG 663 plakalı otomobil ile 44 J 1545 plakalı yolcu minibüsü havalimanı yolu 2. Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, Cafer Şahin ve Güner Türkmen Yılmaz, hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Aslan, Feramuz Yılmaz, Hacı Mehmet Uzun, Gökhan Ataş, İbrahim Takar, Niyazi Karaca, Mesut Önver, Yaşar Karaca, Neziye Tapar, Mehmet Bozan, Hatice Karaca, Emrullah Koca, Mehmet Emir Koç, Esra Koca, Şehabettin Önal, Gökhan Öksüz, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Cafer Şahin ve Güner Türkmen Yılmaz'ın cenazeleri Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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