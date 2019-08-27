Minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada yaralandı, 9 gün sonra öldü (yeniden)

Manisa'nın Kula ilçesinde, kavşakta otomobille minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 10 kişiden Zarif Kadir Akın (47), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Kaza anının ise bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza, 18 Ağustos Pazar günü, saat 02.30 sıralarında Uşak-İzmir Karayolu Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Ramazan Durmuş'un (30) kullandığı 03 ABA 913 plakalı otomobil, kavşakta Mehmet Ali Bulut (44) yönetimindeki 45 RA 0171 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Mehmet Ali Bulut (44) ile yanındaki Zarif Kadir Akın (47) ve Mustafa Karakavuk (66) ile otomobildeki Sevim Durmuş (26), Kadriye Külte (27), Nebahat Barut (43), Nebahat Durmuş (3), Nebahat Melisa Külte (6), Fatma Tuana Külte (7) ve 8 aylık Cansu Durmuş yaralandı. Otomobil sürücüsü Ramazan Durmuş ise kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 4'ü çocuk 10 yaralı ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Zarif Kadir Akın (47) ile Mustafa Karakavuk (66) buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Zarif Kadir Akın, verdiği yaşam savaşını 9 gün sonra yitirdi. Öte yandan kaza anının, bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, araçların çarpışma anı, sonrasında yoldan yükselen toz bulutu yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza anının güvenlik kamera görüntüsü

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),