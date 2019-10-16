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Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, araçlardaki 15 kişi de yaralandı.

16.10.2019 14:34Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, araçlardaki 15 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya'nın Domaniç ilçesi İnegöl karayolu 4. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinden gelen Hüseyin Küçük yönetimindeki 43 AAC 090 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Enes Işık idaresindeki 16 NEB 33 plakalı minibüsle Durabey köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araçta hurdaya dönerken içinde sıkışanları ihbar üzerine gelen itfaiye, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri çıkardı. Panelvan tipi minibüste yolcu olan Hüseyin Erten hayatını kaybederken, yaralanan 15 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ölen Hüseyin Erten'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. - KÜTAHYA

Domaniç, Kütahya, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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