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Minibüsler, servisler ve taksiler dezenfekte edildi

Minibüsler, servisler ve taksiler dezenfekte edildi Mersin'in Erdemli ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası minibüs, servis ve taksilerden oluşan yaklaşık 700 aracı korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte ettirdi Mersin'in Erdemli ilçesinde şoförler ve otomobilciler odası tarafından...

18.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:34
Minibüsler, servisler ve taksiler dezenfekte edildi
Minibüsler, servisler ve taksiler dezenfekte edildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası minibüs, servis ve taksilerden oluşan yaklaşık 700 aracı korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte ettirdi
MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde şoförler ve otomobilciler odası tarafından korona virüs önlemleri kapsamında yolcu minibüsleri, taksiler ve servis araçlarından oluşan yaklaşık 700 araç dezenfekte edildi. Alınan önlemler ile yolcuların ve sektör çalışanlarının sağlıklarının korunması, güvenle yolculuk edebilmeleri amaçlanıyor.
Erdemli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Güler, "Korona virüsü ile odamız ve üyelerimizle birlikte mücadele ediyoruz. Araçlarımızı dezenfekte yaptırıyoruz. Yolcularımızın güvenliği açısından, çalışanlarımızın güvenliği açısından bir vatandaşlık görevi olarak bu temizliği yapmak zorundayız" dedi.
Güler, "Odamızda yaklaşık 991 kişi kayıtlı olup, 700 civarında minibüs, servis araçlarımızın, taksilerimiz dahil olmak üzere bütün araçlarımızın hijyen açısından, herhangi bir endişeye mahal vermemek açısından sağlık için dezenfekte çalışmasını yapmış bulunmaktayız" diye konuştu.
Şoförlerden Rüstem Koç ise yolcular açısından tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Vatandaşların sağlığı açısından çok önemli bir çalışma. Yolcularımız sağlıklı ve iyi bir şekilde güvenle yolculuklarını yapabilecekler" şeklinde konuştu.
Diğer şoförlerde uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA

Etiketler : Erdemli, Mersin, Araç, Genel

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