01.07.2019 14:04
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Minibüslerde yankesicilik yapan zanlı yakalandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde minibüslerde yankesicilik yöntemiyle para çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Yalova 'nın Çiftlikköy ilçesinde minibüslerde yankesicilik yöntemiyle para çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesi ile kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Minibüslerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli E.K'nin farklı tarihlerde 4 kez yankesicilik yaptığını belirlerdi.
Polis ekipleri, vatandaşların 3 bin 280 lirasını çaldığı öne sürülen şüpheliyi yakaladı.
Özellikle yaşlıları hedef alan zanlının, elindeki bozuk parayı düşürüp eğildiği sırada cüzdanı çalma anı minibüs içi güvenlik kameralarına yansıdı.Minibüslerde yankesicilik yapan zanlı yakalandı
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü , Çiftlikköy , Yalova , Güncel

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