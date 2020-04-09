Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Minibüslere korona virüs denetimi

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi minibüslerde maske denetimi yapıldı.

09.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:10
Minibüslere korona virüs denetimi
Denizli 'de korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi minibüslerde maske denetimi yapıldı. Maskesiz ve 7 kişiden fazla yolcu taşıyan minibüs ve yolculara tutanak tutuldu.

Dünyada yaklaşık 1 milyon 500 bin insanın enfekte olduğu korona virüs salgınına karşı Türkiye 'de ardı ardına tedbir genelgeleri yayınlandı. Tedbirler kapsamında şehirler arası otobüslerde yolcu kapasitesi yarıya indirildi. Denizli'de de şehir içi ulaşımda minibüslere maskesiz binilmesi yasaklanırken kapasite 7 kişi ile sınırlandırıldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, minibüslerin en yoğun kullandığı güzergah olan Merkezefendi Caddesi'nde denetim yaptı. Denetlenen minibüslerde yolcu sayısı ve maskeler kontrol edilirken sürücülere de ehliyet kontrolü sırasında maskesiz yolcu almamaları ve 7 kişi kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. 7 kişiden fazla yolcu alan minibüsler ve maskesiz yolcu ve sürücüler hakkında tutanak tutuldu. Uygulamanın sürekli olmasını istediklerinin belirten minibüs şoförü Nuri Yıldız, "Çok iyi uygulama sürekli olmasını diliyoruz. Maskesiz yolcu konusunda son alınan kararlara göre almamak gerektiğini söylediler. Biz de zaten uymaya çalışıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Denizli, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Dün, içki karşılığında intihardan vazgeçen genç bugün bir daha kalkıştı Haberler
Dün, içki karşılığında intihardan vazgeçen genç bugün bir daha kalkıştı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Minibüslere korona virüs denetimi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:18: Irak'ta Mustafa el-Kazimi hükümeti kurmakla görevlendirildi - Haberler 13:17: İstanbul'da kaçak işletilen kahvehanelere polis baskını - Haberler 13:07: Kars'ta polis, yoğunluk oluşturmadan vatandaşların işini çözüyor - Haberler 13:04: CHP'li Başarır, yabancılara toprak satışına sınırlama getirilmesini istedi - Haberler 13:00: İran'da koronavirüs 117 can daha aldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:13: Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı - Haberler 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı