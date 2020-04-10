Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Minibüslere korona virüs denetlemesi

- Minibüslere korona virüs denetlemesi Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi minibüslerde maske denetimi yapıldı.

10.04.2020 01:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 01:04
- Minibüslere korona virüs denetlemesi
DENİZLİ - Denizli 'de korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi minibüslerde maske denetimi yapıldı. Maskesiz ve 7 kişi üstü yolcu taşıyan minibüs ve yolculara tutanak tutuldu.
Dünya'da yaklaşık 1 milyon 500 bin insana enfekte olan korona virüs salgınına karşı Türkiye 'de ardı ardına tedbir genelgeleri yayınlandı. Tedbirler kapsamında şehirlerarası otobüslerde yolcu kapasitesi yarıya indirilirdi şehir içi ulaşımda Denizli'de yoğun kullanılan minibüslerde maskesiz yolcu alımı yasaklanırken yolcu kapasitesi ise 7 kişi ile sınırlandırıldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, minibüslerin en yoğun kullandığı güzergah olan Merkezefendi Caddesinde denetim yaptı. Denetlenen minibüslerde yolcu sayısı ve maskeler kontrol edilirken sürücülere de ehliyet kontrolü sırasında maskesiz yolcu almamaları ve 7 kişi kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. 7 kişiden fazla yolcu alan minibüsler ve maskesiz yolcu ve sürücüler hakkında tutanak tutuldu. Uygulamanın sürekli olmasını istediklerinin belirten minibüs şoförü Nuri Yıldız, "Çok iyi uygulama sürekli olmasını diliyoruz. Maskesiz yolcu konusunda son alınan kararlara göre almamak gerektiğini söylediler. Bizde zaten uymaya çalışıyoruz" dedi. Minibüslere korona virüs denetlemesi

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Denizli, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Bill Gates’ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı’nı bulur Haberler
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Putin’den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Salgını kontrol altına alan Çin’de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar Haberler
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Prof. Dr. Mehmet Öz’den korkutan korona sözleri: Şu anda 2 virüs var Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den korkutan korona sözleri: Şu anda 2 virüs var
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Haberler ›› Yerel ››Minibüslere korona virüs denetlemesi - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

01:55: Euro bölgesi maliye bakanları 500 milyar euroluk koronavirüs paketinde uzlaştı - Haberler 01:45: Tekirdağ'da korkunç kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı - Haberler 01:36: İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haberler 01:21: Marketten istediği bedava sigarayı alamayınca camlarını kırdı - Haberler 01:08: Başhekimden "Evde Kal" çağrısına bedava kitapla destek - Haberler 01:01: Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı - Haberler 00:09: Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı