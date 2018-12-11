11 Aralık 2018, 18:39
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Minibüsleriyle Çayda Mahsur Kalan Çifti, İtfaiye Kurtardı

Minibüsleriyle Çayda Mahsur Kalan Çifti, İtfaiye Kurtardı

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, çaydan geçmek isterken minibüsleriyle mahsur kalan çifti, itfaiye kurtardı.

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, çaydan geçmek isterken minibüsleriyle mahsur kalan çifti, itfaiye kurtardı.

Olay, öğleden saatlerinde Havran Çayı'nda meydana geldi. 10 H 9571 plakalı minibüsü ile Havran çayını geçmek isteyen sürücü Ümit Ayıboğan, çaydaki suyun yüksekliğini hesaplayamayınca eşi Sevcan Ayıboğan ile birlikte çayın ortasında mahsur kaldı. İtfaiyeyi arayarak yardım isteyen  Ayıboğan çifti, olay yerine sevk edilen Havran İtfaiye Gurup Amirliğine bağlı ekipler tarafından minibüsün halat yardımıyla sudan çıkartılmasıyla kurtarıldı.

Ayıboğan çifti, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

- Balıkesir Balıkesir,Havran,İtfaiye
11 Aralık 2018 Salı 18:39