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Minibüste 11 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN'ın Muradiye ilçesinde, devriye görevi yapan jandarmanın sürücüsünü durdurduğu minibüste, 11 bin 780 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

24.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:46 Minibüste 11 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN'ın ilçesinde, devriye görevi yapan jandarmanın sürücüsünü durdurduğu minibüste, 11 bin 780 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Muradiye ilçesi Akbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Doğangün Mahallesi mevkisinde devriye görevi yaptı. Ekipler, şüphe üzerine minibüs sürücüsünü durdurmak istedi. Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hızını artırıp, kaçmaya başladı. Ekiplerin takibe aldığı minibüs, kısa sürede önü kesilerek, durduruldu. Araçta yapılan aramada, 11 bin 780 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. 



Muradiye, Güncel

Kaynak: DHA

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