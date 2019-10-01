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Minibüste 16 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ Malkara'da jandarma ekiplerince durdurulan bir minibüste, 16 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

01.10.2019 09:24Minibüste 16 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ Malkara'da jandarma ekiplerince durdurulan bir minibüste, 16 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan İpsala istikametine seyreden bir minibüs, Malkara jandarma ekiplerince Alaybey Mahallesi yakınlarında durduruldu. Yapılan aramada, Yemen, Filistin ve Suriye uyruklu kaçak göçmen ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü ve yabancı uyruklu şahıslar, karakola götürüldü. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Jandarma, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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