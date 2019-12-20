Haberler » Güncel » Minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı minibüs kovalamacanın ardından durduruldu.

20.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:01 Minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı minibüs kovalamacanın ardından durduruldu. Minibüste uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü Mahmut Y. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri  34 CMU 629 plakalı minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün ihtara uymayıp kaçması üzerine polis ekipleri takip başlattı. Kovalamacanın sonunda araç Malkara ilçesi yakınlarında durdurulup sürücüsü Mahmut Y., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada yasadışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı, bir lastik bot ele geçirildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltındaki sürücü Mahmut Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.



Afganistan, Tekirdağ, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:22   Kayak merkezlerinde son durum - Haber
14:21   Hatay anne kazadan yaralı kurtuldu, çocuğu evinde ölü bulundu - Haber
14:16   6 bin 300 Mehmetçik yemin etti - Haber
14:16   Kaymakam Demir: "Kadına şiddet insanlık suçudur" - Haber
14:16   Yeni yıl çarşısı açılıyor - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:53   Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona düştü - Haber
20.12.2019 14:24:38