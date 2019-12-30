Haberler » Güncel » MİNİBÜSTE ANNEDEN TACİZ İDDİASI DAYAĞI - Haber

MİNİBÜSTE ANNEDEN TACİZ İDDİASI DAYAĞI

Pendik'te anne ve kızı minibüsten inecekleri sırada, arkalarından gelen adamın kızını taciz ettiğini iddia eden kadın şüpheliye vurmaya başladı.

30.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:28 MİNİBÜSTE ANNEDEN TACİZ İDDİASI DAYAĞI

'te anne ve kızı minibüsten inecekleri sırada, arkalarından gelen adamın kızını taciz ettiğini iddia eden kadın şüpheliye vurmaya başladı. Daha sonra duraktaki vatandaşlarda minibüse gelerek adamı darp etti. Bir vatandaş da adama kafa attı. O anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, minibüsten kızıyla ineceği sırada arkalarındaki adamın kızını taciz ettiğini iddia eden kadın bağırmaya başladı. Daha sonra anne adama yumruk attı. Kişinin kadınla tartıştığı sırada duraktaki diğer minibüsçüler ve vatandaşlar minibüse geldi. Şüpheli minibüsten inmek isterken, bir kişi tarafından durduruldu. Minibüsün içine yeniden sokulan şüpheliye bu sefer vatandaşlar vurmaya başladı. Bir kişi şüpheliye kafa attı. Minibüs sürücüsü vatandaşları sakinleştirerek araya girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüpheliyi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.  

GÜVENLİK KAMERASI

Minibüsteki güvenlik kamerasına yansıyan olayda, anne ve kızının minibüsten inecekleri sırada genç kız ile annesinin arkasında beklediği görülüyor. Daha sonra kadın adama dönerek vurmaya başlıyor. Çevredeki vatandaşların minibüse gelmesi ve şüpheliye vurması da kameraya yansıyor. 

Görüntü dökümü:

----------------

-Güvenlik kamerası

-anne ve kızının inmek için hareketlenmesi

-Şüphelinin arkadan gelmesi 

-Kadının bir anda dönüp vurmaya başlaması

-Vatandaşların gelmesi

-Vatandaşların vurması

-Bir kişinin kafa atması


- İstanbul

Pendik, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:43   Peş peşe cinayetlerin zanlısı İzmir'e getirildi - Haber
14:43   FLAŞ - Haber
14:42   FLAŞ - Haber
14:42   İzmir'in dağları karla kaplandı - Haber
14:42   İzmir'de karla mücadele - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
30.12.2019 14:44:43