Minibüste bulduğu 20 bin TL değerinde altınları sahibine teslim etti

KÜÇÜKÇEKMECE'de minibüs şoförü, aracında bulduğu altın dolu çantayı, içindeki kuru temizleme şirketine ait kartvizitten ulaştığı sahibine teslim etti.. Halkalı 'dan Küçükçekmece 'ye gitmek için geçen Pazar günü bir minibüse binen Ayten Ocak içinde bir miktar para ve altınların olduğu çantayı minibüste unuttu. Minibüs şoförü Sezgin Yavuz, bir süre sonra arka koltukta bir çantanın olduğunu fark etti. Çantanın içini açan Yavuz, 20 bin lira değerinde altın ve bir miktar para olduğunu gördü. Yavuz, çantanın içinde bulduğu kuru temizleme şirketine ait kartvizitten Ayten Ocak'a ulaştı. Yavuz, Ayten Ocak'ı Halkalı'da bulunan Minibüs ve Kamyon Şoförleri Esnaf Odası'na çağırarak çantasını teslim etti.





"DİĞER MESLEKTAŞLARIMIN DA DUYARLI OLMASINI İSTİYORUM"

Minibüs şoförü Sezgin Yavuz, "Yolcumu aldım son durağa bıraktım. Sonra minibüs durağına geldim. Aracın içine baktığım zaman, çantayı fark ettim. İçine baktığımda, bir miktar para ve altın buldum. Daha sonra sahibine ulaşmak için çantaya baktığımda bir kuru temizleme şirketine ait kartvizit buldum. Kuru temizleme şirketinin müşterisi olduğunu öğrendim. Onlarla irtibata geçtim. Onlarla beraber şoförler odasına gelerek çantayı verdim. Bu konuda diğer meslektaşlarımın da duyarlı olmasını istiyorum. Diğer insanlar da mağdur olmasın" dedi.





"ALLAHA ŞÜKÜRLER OLSUN İYİ İNSANLARA DENK GELMİŞ"

Minibüste altınlarını unutan Ayten Ocak, "Cenazemiz vardı Halkalı'da, cenazeden dönerken, çantamı fark edememişim içinde bir miktar altınım vardı. Allah razı olsun abi bulmuş. Ben halı yıkadığım yer ile irtibata geçmişler. Onlar da bizi buldu. Biz de buraya geldik. Çok duyarlı davrandılar. İnşaallah herkes böyle duyarlı olur. Allah bin kere razı olsun. Çok üzülmüştüm Allah'a şükürler olsun iyi insanlara denk gelmiş" dedi.

Halkalı Minibüs ve Kamyonet Şoförleri Esnaf Odası Başkanı İbrahim Yıldız, "Camiamız için gurur verici bir olaydır. Böyle duyarlı bir davranışı ödüllendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ben de kendisine iki kış lastiği hediye edeceğim" dedi.

- İstanbul