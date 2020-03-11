Minibüste çıkan yangını vatandaşlar söndürdü
Zonguldak'ın Ereğli ilçe merkezindeki pazaryerinde park halinde bulunan minibüste çıkan yangını erken fark eden vatandaşlar söndürdü.
11.03.2020 18:43 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:44
Zonguldak 'ın Ereğli ilçe merkezindeki pazaryerinde park halinde bulunan minibüste çıkan yangını erken fark eden vatandaşlar söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki pazaryerinde akşam saatlerinde Aydın C.'ye ait 67 SE 448 plakalı minibüsten dumanlar çıkmaya başlayınca vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının büyümemesi için minibüsün camlarını kırarak müdahalede bulunan vatandaşlar söndürmeyi başardı. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri minibüsün akü kablolarını sökerek elektriği kesti. Yangının elektrik aksamından çıktığı belirtilirken, minibüste maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki pazaryerinde akşam saatlerinde Aydın C.'ye ait 67 SE 448 plakalı minibüsten dumanlar çıkmaya başlayınca vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının büyümemesi için minibüsün camlarını kırarak müdahalede bulunan vatandaşlar söndürmeyi başardı. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri minibüsün akü kablolarını sökerek elektriği kesti. Yangının elektrik aksamından çıktığı belirtilirken, minibüste maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Haberler
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Haberler
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Haberler
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı