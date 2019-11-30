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Minibüste gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve içkiyle yakalanan şüpheliler serbest

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Gürcistan plakalı minibüste 3 bin 196 paket gümrük kaçağı sigara ve 78 şişe kaçak içki ele geçirildi, gözaltına alınan araçtaki 3 kişi serbest bırakıldı.

30.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:10Minibüste gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve içkiyle yakalanan şüpheliler serbest
'un Tekkeköy ilçesinde plakalı minibüste 3 bin 196 paket gümrük kaçağı sigara ve 78 şişe kaçak içki ele geçirildi, gözaltına alınan araçtaki 3 kişi serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun-Ordu kara yolunda şüphe üzerine Gürcistan plakalı bir minibüste gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Haklarında adli işlem yapılan zanlılar, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Dün araçta arama yapan ekipler, taban ve tavan kısmına zulalanmış 3 bin 196 paket kaçak sigara ve 78 şişe kaçak içki bulmuş, minibüste bulunan Gürcistan uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.

Gürcistan, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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