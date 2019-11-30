Haberler » Güncel » Minibüste hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Haber

Minibüste hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

BAHÇELİEVLER'de minibüse binen kişilerin cep telefonu ve cüzdanlarını çalan şüpheli yakalandı.

30.11.2019 13:47 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:47Minibüste hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
BAHÇELİEVLER'de minibüse binen kişilerin cep telefonu ve cüzdanlarını çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Zafer Mahallesinde 25 Şubat tarihinde saat 19.30 sıralarında minibüste olan Nurgül K.'nın cep telefonu çalındı. Nurgül K. cep telefonunun çalındığını minibüste fark ederek şüphelilerin peşinden minibüsten indi fakat yetişemedi. Bunun üzerine Nurgül K. polisi arayarak ihbarda bulundu. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konu hakkında çalışma başlattı.  Minibüsün güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, minibüste olan iki şüphelinin minibüse sonradan binen Nurgül K.'yı sıkıştırarak cep telefonunu çaldıklarını ve minibüse birlikte binerek kısa mesafede yolculuk yaptıklarını belirledi. Şüphelileri tespit eden ekipler, şüpheli Servet E.(34)'yi geçtiğimiz pazartesi günü saat 15.50 sıralarında Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü seminerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli Servet E.'nin yapılan detaylı sorgusunda 'resmi belgede sahtecilik', 'başkasına ait kimlik ve kimlik kartlarının kullanılması', 'tehdit',  'kasten yaralama', 'güveni kötüye kullanma' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 22 suç kaydının olduğu öğrenildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüpheli Servet E.'nin 9 Şubat tarihinde Bahçelievler, Fevzi Çakmak Mahallesinde hareket halinde olan bir minibüste G. isimli bir kadının bin 600 lira, kolye ve kredi kartlarının olduğu cüzdanının çalınması olayının da faillerinden biri olduğunu belirledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Meryem G.'nin cüzdanının çalınma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2 şüphelinin minibüse binen Meryem G.'yi kalabalık olan minibüste sıkıştırdığı ve çantasında olan cüzdanını aldıkları görülüyor. Cüzdanı alan şüpheliler minibüsten indikten sonra koşarak uzaklaşıyor. Kadın da şüphelilerin peşinden koşuyor.


- İstanbul

Bahçelievler, Meryem, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:16 ÇİNLİ KADININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
14:16 Şanlıurfa'da kaçak telefon ve akaryakıt operasyonu
14:16 Spor vali özdemir çakacak, eskişehirspor kafilesini deplasmana uğurladı
14:16 Antalya erkek arkadaşının evinin balkonundan atlayan rus kadın öldü
14:16 Tokat üniversiteli mikail, tekrar yürüyebilmek için yardım bekliyor
13:29 Ahsen Unakıtan'ın "Tartaklandım" iddialarına Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi
13:28 Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
12:16 Fırat'ın doğusunda 12. kara devriyesi tamamlandı
11:17 66 yıl önce Amerika'dan getirilen pikan cevizinin kilosu 40 TL'den satılıyor
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
30.11.2019 14:17:01