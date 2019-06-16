16.06.2019 17:42
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Minibüste Kaçak sigara ele geçirildi

Minibüste Kaçak sigara ele geçirildi

Kilis'te, jandarmanın bir minibüste yaptığı armada 210 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kilis'te, jandarmanın bir minibüste yaptığı armada 210 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kocabeyli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis-İslahiye Karayolunda yol kontrol noktasında durdurulan yolcu minibüsünde yolcu olarak bulunan M.N.Ş. isimli Suriye uyruklu şahsa ait çanta içerisinde 210 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu M.N.Ş., çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KİLİS
Kaynak: İHA
Jandarma, Kilis, 3. Sayfa

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