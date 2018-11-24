Minibüste 'Kadına Şiddete Sıfır Tolerans'

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:18



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:18

SİNOP'ta minibüs şoförü Yalçın Özgenç (26), Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, aracının camına 'Kadına şiddete sıfır tolerans' notu asarak, kadına şiddete tepki gösterdi.Kentte, yolcu taşımacılığı yapan Yılmaz Özgenç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde, sürücüsü olduğu araca kadına şiddeti protesto eden bir not astı. Minibüsün ön camına astığı notta 'Kadına şiddete sıfır tolerans' diyen Özgenç, son dönemlerde artan kadına yönelik şiddet olaylarından dolmuşçular olarak rahatsız olduklarını söyledi. Özgenç, "Kadına şiddet eylemlerinden dolmuşçular olarak bizler de rahatsızız. Bir minibüs şoförü olarak, bu şekilde bir tepki göstermek istedim. Umarım farkındalık yaratır. Sonuçta dolmuşa çok sayıda insan biniyor. Bu notu, yolcular okuyor. İnşallah yararlı olur ve bu şiddet olayları yaşanmaz" dedi.- Sinop