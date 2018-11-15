Minibüste Müslüm Gürses Şarkısı Söyleyen Yolcu, Sosyal Medyayı Salladı

İstanbul'un en işlek hatlarından biri olan Gebze - Harem minibüsünde bir yolcu, Teoman'ın Paramparça şarkısını Müslüm Gürses yorumuyla seslendirdi.

ORTAM 1 DAKİKALIĞINA GÜZELLEŞTİ

Sesinin güzelliğinin yanı sıra parçayı hissederek okuyan yolcu, içinde bulunduğu ortamı 1 dakikalığına güzelleştirip evlerine giden yolcuları mutlu etti.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Yaptığı nağmeler ve sesinin Müslüm Gürses'in sesine benzemesi beğeni toplarken, görüntüler sosyal medyada binlerce kez retweet edildi.