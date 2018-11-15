Minibüste Müslüm Gürses Şarkısı Söyleyen Yolcu, Sosyal Medyayı Salladı

İstanbul'un en işlek hatlarından biri olan Gebze - Harem minibüsünde bir yolcu, Teoman'ın Paramparça şarkısını Müslüm Gürses yorumuyla seslendirdi.
ORTAM 1 DAKİKALIĞINA GÜZELLEŞTİ
Sesinin güzelliğinin yanı sıra parçayı hissederek okuyan yolcu, içinde bulunduğu ortamı 1 dakikalığına güzelleştirip evlerine giden yolcuları mutlu etti.
SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Yaptığı nağmeler ve sesinin Müslüm Gürses'in sesine benzemesi beğeni toplarken, görüntüler sosyal medyada binlerce kez retweet edildi.
Gebze,Müslüm Gürses
15 Kasım 2018 Perşembe 10:08