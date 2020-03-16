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Minibüste ölü bulundu, ilişki yaşadığı kadın ile kocası gözaltında (2)

ŞÜPHELİ KADIN ADLİYEDEAydın'ın Kuşadası ilçesinde, İbrahim Hışıl'ın (46) minibüste sırtından 3 bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Nurcan K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

16.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:52
Minibüste ölü bulundu, ilişki yaşadığı kadın ile kocası gözaltında (2)

ŞÜPHELİ KADIN ADLİYEDE

Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde, İbrahim Hışıl'ın (46) minibüste sırtından 3 bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Nurcan K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli, Nurcan K.'nin eşinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın),


Kaynak: DHA

Etiketler : Kuşadası, Aydın, Güncel

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