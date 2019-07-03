03.07.2019 03:13
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Minibüsteki hırsız yanındaki yolcunun cebinden 2 bin lirayı böyle çaldı

Minibüsteki hırsız yanındaki yolcunun cebinden 2 bin lirayı böyle çaldı Cebinden çıkardığı parayı sayan yaşlı adamı gören hırsızın gülümsemesi pes dedirttiBURSA - Bursa'da minibüste yolculuk yapan hırsız, yanındaki yolcunun 2 bin lirasını çaldı.

Minibüsteki hırsız yanındaki yolcunun cebinden 2 bin lirayı böyle çaldı
Cebinden çıkardığı parayı sayan yaşlı adamı gören hırsızın gülümsemesi pes dedirtti
BURSA - Bursa'da minibüste yolculuk yapan hırsız, yanındaki yolcunun 2 bin lirasını çaldı. Yaşlı adamı para sayarken fark eden hırsızın gülümsemesi ve el çabukluğu ile 2 bin lirayı cebinden çalması minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, minibüse binen yaşlı yolcunun cebinden çıkardığı paraları sayması yanında oturan bir kişinin dikkatini çekti. Paraları görünce gülümsemesi minibüsün kamerası tarafından da görüntülenen kimliği belirsiz kişi, yaşlı adamın inmek için kalkıp kapıya yöneldiği sırada el çabukluğu ile cebindeki 2 bin lirasını alıp koltuğun üzerine koydu. O sırada paranın bir kısmı yere düşerken, pişkin hırsız onları da topladı. Çaldığı paraları elindeki kıyafetin altına gizleyen hırsız, ineceği sırada koltuğa bıraktığı parayı da alarak kayıplara karıştı. 2 bin lirasını çaldıran yolcu kamera görüntüsüyle polise giderek şikayette bulundu. Görüntüleri inceleyen polis her yerde hırsızı arıyor. Minibüsteki hırsız yanındaki yolcunun cebinden 2 bin lirayı böyle çaldı
Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa

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