02.07.2019 15:59
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Minibüsteki yankesicilik güvenlik kamerasında

Minibüsteki yankesicilik güvenlik kamerasında

BURSA'da, minibüste M.A.'nın cebinden 2 bin lirasını yankesicilik yöntemiyle çalan S.E., güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali tespit edilip, yakalandı.

BURSA'da, minibüste M.A.'nın cebinden 2 bin lirasını yankesicilik yöntemiyle çalan S.E., güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali tespit edilip, yakalandı.
Olay, bu sabah, Osmangazi ilçesi Hipodrom hattında çalışan yolcu minibüsünde meydana geldi. Minibüse binen M.A. (55), bankadan çektiği 2 bin lirasının cebinden çalındığını fark etti. M.A. aracın güvenlik kamerası kayıtlarıyla polise giderek şikayetçi oldu.
Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin S.E. (39) olduğunu tespit etti. Şüpheli, belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.E.'nin üzerinde bulunan 2 bin lira ise M.A.'ya teslim edildi.
Bu arada kamera kayıtlarında, M.A.'nın araç içinde parasını saydığı, arkasında oturan hırsızın bu sırada ellerini ovuşturduğu, sonra M.A.'nın cebine koyduğu parayı el çabukluğuyla çekip aldığı, bu sırada yere düşürdüğü paraları topladığı görüldü.


- Bursa
Kaynak: DHA
Osmangazi , Sabah , Bursa , Güncel

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