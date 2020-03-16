Minibüsteki yolcular böyle savruldu... Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Minibüsteki yolcular böyle savruldu.
16.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:21
Minibüsteki yolcular böyle savruldu... Kocaeli 'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralıHalk otobüsündeki yolcuların kaza anında yaşadıkları panik kamerada
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolcu midibüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza anında midibüsteki yolcuların panik anları ise kameralara yansıdı. Kaza 12.45 sıralarında Gölcük Amiral Sağlam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Amiral Sağlam Caddesi'nden dönüş yapmak isteyen bir araç, kırmızı ışıkta geçmeye çalışan bir yayanın önüne çıkması nedeniyle ani fren yaptı. Aniden yavaşlayan aracı fark edemeyen aralarında yolcu midibüsünün de olduğu 5 araç birbirine girdi. Kazada Adem B. yönetimindeki 54 ABJ 096 plakalı kamyonetin yolcu kısmında bulunan Cabir D. isimli şahıs araçta sıkışarak, diğer araçlardaki 4 şahıs da kazanın şiddetiyle yaralandı.5 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandıKazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralı şahıs, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Araç içinde sıkışan ve kazaya karışan diğer araçlardaki toplam 5 yaralı kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.Kaza anında yolcuların yaşadığı panik kameradaÖte yandan kazaya karışan Kenan P. yönetimindeki 41 K 9602 plakalı özel halk otobüsündeki yolcuların kaza anında yaşadıkları ise araç güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kazanın şiddetiyle yolcular araç içinde savruluyor. Bir süre kazanın şoku ile ne olduğunu anlayamayan yolculardan bazıları ise yaralanıyor.
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolcu midibüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza anında midibüsteki yolcuların panik anları ise kameralara yansıdı. Kaza 12.45 sıralarında Gölcük Amiral Sağlam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Amiral Sağlam Caddesi'nden dönüş yapmak isteyen bir araç, kırmızı ışıkta geçmeye çalışan bir yayanın önüne çıkması nedeniyle ani fren yaptı. Aniden yavaşlayan aracı fark edemeyen aralarında yolcu midibüsünün de olduğu 5 araç birbirine girdi. Kazada Adem B. yönetimindeki 54 ABJ 096 plakalı kamyonetin yolcu kısmında bulunan Cabir D. isimli şahıs araçta sıkışarak, diğer araçlardaki 4 şahıs da kazanın şiddetiyle yaralandı.5 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandıKazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralı şahıs, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Araç içinde sıkışan ve kazaya karışan diğer araçlardaki toplam 5 yaralı kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.Kaza anında yolcuların yaşadığı panik kameradaÖte yandan kazaya karışan Kenan P. yönetimindeki 41 K 9602 plakalı özel halk otobüsündeki yolcuların kaza anında yaşadıkları ise araç güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kazanın şiddetiyle yolcular araç içinde savruluyor. Bir süre kazanın şoku ile ne olduğunu anlayamayan yolculardan bazıları ise yaralanıyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Minibüsteki yolcular böyle savruldu... Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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