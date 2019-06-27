27.06.2019 09:48
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Minibüsten 29 kaçak göçmen çıktı, sürücü tutuklandı

Minibüsten 29 kaçak göçmen çıktı, sürücü tutuklandı

VAN'da polisin bir minibüste yaptığı aramada 29 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'da polisin bir minibüste yaptığı aramada 29 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İderesi'ne teslim edilirken, minibüs sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari- Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurdu. Polis ekiplerinin minibüste yaptığı aramalarda, 25'i Afganistan , 4'ü Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilirken, minibüs sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- Van
Kaynak: DHA
Hakkari , Van , Güncel

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