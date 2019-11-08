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Minibüsten 30 bin lira çaldığı öne sürülen 4 zanlı tutuklandı

Kayseri'de minibüsten 30 bin lira çaldığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

08.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:22 Minibüsten 30 bin lira çaldığı öne sürülen 4 zanlı tutuklandı
'de minibüsten 30 bin lira çaldığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçesi Keresteciler Sitesi'nde geri dönüşüm işiyle uğraşan Tahir Özcan'a (63) ait minibüsün camının kırılarak içindeki 30 bin liranın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yürütülen çalışmada, Kazım P, Ferdi M, Sefa P. ve U.K, hırsızlıkta kullandıkları araçla Kırıkkale'de yakalandı.
Araçta yapılan aramada çalınan paranın 17 bin 500 lirası ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kocasinan, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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