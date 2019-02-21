Minibüsten 41 Düzensiz Göçmen Çıktı

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 41 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
İçinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu belirlenen minibüs, uzun süren takibin ardından Atlılar Mahallesi'nde durduruldu.
Araçta 38 Afganistan ve 3 Pakistan uyruklu bulunduğu belirlendi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Jandarma,Başkale,Van
Kaynak: AA