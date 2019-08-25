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Minibüsten düşen kadın, 18 gün sonra yaşamını yitirdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 18 gün önce minibüsün açık olan kapısından düşerek ağır yaralanan Nafiye Şahin (43), tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

25.08.2019 13:19 Minibüsten düşen kadın, 18 gün sonra yaşamını yitirdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 18 gün önce minibüsün açık olan kapısından düşerek ağır yaralanan Nafiye Şahin (43), tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Olay 7 Ağustos günü Gölcük'e bağlı Lütfiye köyünde meydana geldi. O.Ş.'nin kullandığı 41 J 3237 plakalı minibüse binen Nafiye Şahin, para vermek istediği sırada aracın hareket etmesiyle açık kapıdan düştü. Ağır yaralanan Şahin, Kocaeli'deki özel bir hastanenin kroner yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak Nafiye Şahin,bugün yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Nafiye Şahin'in ölümünün ardından minibüsün sürücüsü O.Ş., ifadesi alınmak üzere Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kocaeli, Gölcük, Güncel

Kaynak: DHA

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